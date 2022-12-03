«Забудьте про Бахмут, готуйтеся до Ялти» – у Зеленського військовим РФ радять думати про трибунал

В Офісі президента України заявляють, що спроби російських військ окупувати місто Бахмут у Донецькій області будуть марними. Про це 3 грудня написав у твітері радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу», – вказав чиновник.

Бахмут – місто в Донецькій області, яке російські військові намагаються окупувати вже близько пʼяти місяців, – відтоді, коли їм вдалося встановити контроль над агломерацією Сєверодонецьк – Рубіжне – Лисичанськ у Луганській області. Попри концентрацію зусиль на цьому напрямку, за весь час максимальне просування російських військ поблизу Бахмута становить лише кілька кілометрів. Місто зберігає сполучення зі шляхами підвезення боєприпасів і техніки ЗСУ.