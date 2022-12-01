Біля Бахмута війська РФ повторюють свої помилки, а захоплення міста не принесе їм оперативних переваг – ISW

Ситуація навколо Бахмута вказує на те, що війська РФ не винесли уроків з попередніх кампаній з великими втратами, а ймовірне отримання контролю над містом не принесе Росії оперативних переваг, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).



«Російські зусилля навколо Бахмута вказують на те, що російські сили принципово не змогли винести уроки з попередніх кампаній із великими втратами, зосереджених на цілях обмеженого оперативного чи стратегічного значення. З кінця травня російські війська безперервно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута; у наступні шість місяців вони досягли лише успіхів – кількох кілометрів за раз. Як раніше зазначав ISW, спроби Росії наступати на Бахмут призвели до тривалого виснаження російської живої сили та техніки», – йдеться у звіті організації, оприлюдненому 30 листопада.

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Експерти ISW зауважують, що ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби Росії захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ – цей тактичний успіх приніс незначну оперативну користь, оскільки російський наступ на сході потім завершився.



«Навіть якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмута та всередині нього, і навіть якщо вони змусять українців контрольовано вийти з міста (як це було у Лисичанську), сам Бахмут не принесе їм оперативних переваг. Витрати, пов’язані з шістьма місяцями жорстоких, виснажливих боїв навколо Бахмута, значно переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати, захопивши Бахмут. З іншого боку, російські наступальні операції навколо Бахмута поглинають значну частину наявної бойової потужності Росії, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів в інших місцях», – додають в ISW.

Російські війська продовжують зосереджуватися на Бахмутському напрямку. Напередодні президент Володимир Зеленський назвав ситуацію на фронті складною, проте запевнив, що українська армія тримає оборону.

Напередодні у ISW заявили, що російські збройні сили мали незначні здобутки навколо Бахмута 29 листопада, проте малоймовірно, що вони відповідають їхнім заявам. В Інституті вивчення війни вважають, що ослаблені російські війська навколо Бахмута «навряд чи зможуть загрожувати йому швидким неминучим оточенням».

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Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.