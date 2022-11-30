Російські війська «навряд чи» загрожують Бахмуту швидким оточенням – ISW

Російські збройні сили мали незначні здобутки навколо Бахмута 29 листопада, проте малоймовірно, що вони відповідають їхнім заявам – такі висновки зробив американський Інститут вивчення війни (ISW) у останньому звіті, оприлюдненому увечері 29 листопада.

«Кадри з геолокацією показують, що російські війська домоглися незначних здобутків на південний схід від Бахмута, але ISW досі не зміг підтвердити інші їхні заяви про досягнення навколо Бахмута, які вони робили з 27 листопада», – йдеться в звіті.

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Інститут вказує на те, що деякі російські військові блогери заявляли про нібито прорив російськими військами української лінії оборони на південь від Бахмута, вздовж траси T0513 в напрямку Часового Яру. Це перерізало б одну з двох наземних українських ліній сполучення з Бахмутом, що лишаються відкритими.

«Але такі твердження – ймовірно є частиною тривалої російської інформаційної операції та передчасними, як раніше оцінював ISW. ISW продовжує дотримуватися думки, що ослаблені російські війська навколо Бахмута навряд чи зможуть загрожувати йому швидким неминучим оточенням», – додають аналітики.

Російські спроби наступати продовжують зосереджуватися на Бахмутському напрямку. Напередодні президент Володимир Зеленський назвав ситуацію на фронті складною, проте запевнив, що українська армія тримає оборону.