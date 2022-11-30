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Російські війська «навряд чи» загрожують Бахмуту швидким оточенням – ISW

Українські військові ведуть вогонь із «Града» по російських позиіцях біля Бахмута, 24 листопада 2022

Російські збройні сили мали незначні здобутки навколо Бахмута 29 листопада, проте малоймовірно, що вони відповідають їхнім заявам – такі висновки зробив американський Інститут вивчення війни (ISW) у останньому звіті, оприлюдненому увечері 29 листопада.

«Кадри з геолокацією показують, що російські війська домоглися незначних здобутків на південний схід від Бахмута, але ISW досі не зміг підтвердити інші їхні заяви про досягнення навколо Бахмута, які вони робили з 27 листопада», – йдеться в звіті.

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Інститут вказує на те, що деякі російські військові блогери заявляли про нібито прорив російськими військами української лінії оборони на південь від Бахмута, вздовж траси T0513 в напрямку Часового Яру. Це перерізало б одну з двох наземних українських ліній сполучення з Бахмутом, що лишаються відкритими.

«Але такі твердження – ймовірно є частиною тривалої російської інформаційної операції та передчасними, як раніше оцінював ISW. ISW продовжує дотримуватися думки, що ослаблені російські війська навколо Бахмута навряд чи зможуть загрожувати йому швидким неминучим оточенням», – додають аналітики.

Російські спроби наступати продовжують зосереджуватися на Бахмутському напрямку. Напередодні президент Володимир Зеленський назвав ситуацію на фронті складною, проте запевнив, що українська армія тримає оборону.

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