ISW прогнозує збільшення темпу бойових дій в Україні в найближчі тижні

Загальний темп бойових дій в Україні, ймовірно, збільшиться в найближчі тижні через зниження температури та промерзання ґрунту, вважають експерти американського Інститут вивчення війни (ISW).

«Темп операцій вздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, зросте, починаючи з наступних кількох тижнів, оскільки температура впаде, а земля замерзне на всій території бойових дій. Українські та російські звіти з критично важливих прифронтових районів на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут і Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін наразі загальмовані сильним дощем», – йдеться у звіті.

Експерти ISW зауважують, що прогнозується зниження температури по всій Україні протягом наступного тижня, що, ймовірно, спричинить замерзання на землі та пришвидшить темп бойових дій, оскільки збільшиться мобільність для обох сторін.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 21 листопада повідомляла, що через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася. При цьому, за її словами, не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту – приблизно 400 обстрілів за день.

У британській розвідці вважають, що зима створюватиме додаткові виклики для і без того низькому моральному духу військ РФ. Водночас, як кажуть британські військові, зима змінить умови як для російських, так і для українських сил.