Авіація Росії «значно скоротила» кількість бойових вильотів останніми місяцями – британська розвідка

Протягом останніх місяців кількість вильотів російської тактичної бойової авіації над Україною «значно скоротилася», зазначає розвідка Великої Британії, яку цитує Міністерство оборони країни.

«Російська авіація зараз, ймовірно, здійснює десятки місій на день у порівнянні з до 300 на день у березні 2022 року», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, Росія наразі втратила у війні проти України понад 60 літаків із нерухомим крилом.

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«Скорочення бойових вильотів, ймовірно, є результатом високої загрози від сил української протиповітряної оборони, обмежень у годинах польоту, доступних російським літакам, та дедалі гіршої погоди», – йдеться в зведенні.

Британське відомство припускає, що Росія й надалі матиме низький темп наземних наступальних операцій через погану погоду, адже її тактика багато в чому покладається на візуальну ідентифікацію та некеровані снаряди.

За попередню добу українське командування зафіксувало, зокрема, 32 авіаційних удари Росії.