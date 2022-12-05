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ЗСУ відбили наступ біля 13 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Українські військовослужбовці ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Бахмуту Донецької області, 20 листопада 2022 року

Російські війська зосереджують наступальні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні 5 грудня.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області», – перераховують у штабі.

За попередню добу командування зафіксувало сім ракетних і 32 авіаційних удари Росії, а також понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

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При цьому на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська ведуть оборону, йдеться в зведенні. Також тривають обстріли звільненого Херсону.

«За наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень», – повідомляє штаб.

Командування також звітує про ураження скупчення російських військових у Якимівському районі Запорізької області, а також про 18 авіаційних ударів по районах зосередження російського особового складу, озброєння та військової техніки, а також про один удар по зенітному ракетному комплексу Росії.

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