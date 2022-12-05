ЗСУ відбили наступ біля 13 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Російські війська зосереджують наступальні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні 5 грудня.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області», – перераховують у штабі.

За попередню добу командування зафіксувало сім ракетних і 32 авіаційних удари Росії, а також понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

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При цьому на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська ведуть оборону, йдеться в зведенні. Також тривають обстріли звільненого Херсону.

«За наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень», – повідомляє штаб.

Командування також звітує про ураження скупчення російських військових у Якимівському районі Запорізької області, а також про 18 авіаційних ударів по районах зосередження російського особового складу, озброєння та військової техніки, а також про один удар по зенітному ракетному комплексу Росії.