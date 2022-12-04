Втрати армії Росії у війні проти України перевищили 91 тисячу осіб – Генштаб

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 91 150 своїх військових, повідомив 4 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, близько 550 російських військових загинули за останню добу, найбільших втрат російські війська зазнали на Лиманському і Бахмутському напрямках.
Серед інших втрат Росії у війні проти України, за даними Генштабу, такі:
- танки ‒ 2922 (п’ять за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5892 (+6)
- артилерійські системи – 1908 (+2)
- РСЗВ – 395
- засоби ППО ‒ 210
- літаки – 281 (+1)
- гелікоптери – 263
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1)
- крилаті ракети ‒ 531
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4479 (+7)
- спеціальна техніка ‒ 163.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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