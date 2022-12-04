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Втрати армії Росії у війні проти України перевищили 91 тисячу осіб – Генштаб

Знищена російська БМД-2 поблизу аеродрому «Чорнобаївка» під Херсоном, 15 листопада 2022 року

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 91 150 своїх військових, повідомив 4 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, близько 550 російських військових загинули за останню добу, найбільших втрат російські війська зазнали на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Серед інших втрат Росії у війні проти України, за даними Генштабу, такі:

  • танки ‒ 2922 (п’ять за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5892 (+6)
  • артилерійські системи – 1908 (+2)
  • РСЗВ – 395
  • засоби ППО ‒ 210
  • літаки – 281 (+1)
  • гелікоптери – 263
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 531
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4479 (+7)
  • спеціальна техніка ‒ 163.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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