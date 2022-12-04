В ISW прогнозують зростання темпів військових операцій на сході України

Із настанням зими умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для вищих темпів військових операцій, заявляють дослідники з американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російський військовий блогер заявив 3 грудня, що земля промерзла вздовж лінії Кремінна-Сватове, і він очікує, що українські сили, ймовірно, збільшать темп контрнаступальних операцій у цьому районі. Голова Луганської області Сергій Гайдай 2 грудня також заявив, що погода на лінії Кремінна-Сватове нарешті змінюється, і він очікує, що українські війська найближчим часом зможуть покращити свої контрнаступальні дії», – йдеться в повідомленні.

В ISW нагадують, що раніше прогнозували ймовірне зростання загального темпу операцій у найближчі тижні з настанням холодів і замерзанням ґрунту, особливо на сході України, де операції з обох сторін були вповільнені через мокру землю і болото.

«І росіяни, і українці навряд чи припинять наступальні операції в один із найбільш оптимальних періодів року для ведення механізованих маневрених бойових дій у цьому регіоні», – йдеться у звіті.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України відбили атаки російських військ біля 17 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що бійці ЗСУ посилюють оборону на всіх напрямках фронту та максимально ліквідовують можливості армії РФ. За словами Зеленського, в Донецькій області найбільш гарячими й болісними напрямками є Бахмут і Соледар.