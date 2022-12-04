Генштаб: Сили оборони відбили атаки російських військ біля 17 населених пунктів

Українські військові за минулу добу відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області, повідомив вранці 4 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України», – йдеться у повідомленні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що бійці ЗСУ посилюють оборону на всіх напрямках фронту та максимально ліквідовують можливості армії РФ. За словами Зеленського, в Донецькій області найбільш гарячими й болісними напрямками є Бахмут і Соледар.

Президент додав, що в Луганській та Харківській області відбувається зміцнення українських сил, на півдні України військові продовжують «знищувати можливості окупантів», також триває укріплення кордонів.