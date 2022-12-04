Міністр оборони США звинуватив Росію в «навмисній жорстокості» в Україні

Міністр оборони США звинуватив Росію в «навмисній жорстокості» у війні проти України, заявивши, що Москва навмисно цілить у цивільних жителів.

З таким звинуваченням Ллойд Остін виступив 3 грудня під час виступу на Форумі національної оборони імені Рональда Рейгана в Каліфорнії.

«З навмисною жорстокістю Росія ставить під приціл цивільних осіб і цивільні об’єкти. Від російських нападів гинуть діти, руйнуються школи і лікарні», – сказав Остін.

Водночас він наголосив, що Пентагон стурбований можливою ескалацією конфлікту у війну США з Росією. «Ми не будемо втягнуті у війну Путіна», – сказав голова Пентагону.

Виступаючи на цьому ж форумі, директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс спрогнозувала, що бойові дії в Україні триватимуть у зниженому темпі найближчими місяцями. Вона також заявила, що не бачить ознак зниження волі до опору з боку українських сил.

Водночас дослідники з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що з настанням зими умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для вищих темпів військових операцій.