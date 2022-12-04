Кремлю дедалі важче підтримувати схвалення населенням війни проти України – розвідка Британії

Підтримка війни Росії проти України має дедалі меншу підтримку серед російського населення, і Кремлю буде все важче підтримувати цю підтримку, заявили у британській розвідці.

«Нещодавні опитування показують, що російська громадська підтримка «спеціальної військової операції» значно падає. Незалежне російське ЗМІ отримало доступ до даних, зібраних Федеральною службою охорони Росії для внутрішнього використання. Згідно з цими даними, 55 відсотків росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25 відсотків стверджують, що підтримують продовження конфлікту», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії 4 грудня.

У британській розвідці додали, що ці результати узгоджуються з іншим опитуванням, проведеним у жовтні 2022 року, в якому 57 відсотків респондентів повідомили, що виступають за переговори, тим часом, як у квітні 2022 року близько 80 відсотків росіян заявляли про підтримку «операції».

«Незважаючи на зусилля російської влади щодо посилення повного контролю над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після «часткової мобілізації» у вересні 2022 року. У той час, як Росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення, ймовірно, буде дедалі важче для Кремля», – наголосили у розвідці.