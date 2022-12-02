Розвідка Британії заявляє про посилення дефіциту боєприпасів у Росії

У британській розвідці заявляють про посилення дефіциту боєприпасів у Росії.



Як повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки, відхід Росії із західного берега Дніпра минулого місяця надав ЗСУ можливість завдати удару по додаткових російських матеріально-технічних вузлах і лініях зв’язку, ймовірно, що ця загроза спонукала російських логістів перенести вузли постачання, включно з залізничними пунктами перевалки, далі на південь і схід.

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За даними розвідки, російським підрозділам матеріально-технічного забезпечення потрібно буде проводити надто трудомістке навантаження та розвантаження із залізниці на автомобільний транспорт, а рух дорогою в подальшому буде вразливим через українську артилерію.

«Дефіцит боєприпасів у Росії (що посилюється цими проблемами матеріально-технічного забезпечення), ймовірно, є одним із головних чинників, які нині обмежують потенціал Росії відновити ефективні широкомасштабні наземні наступальні операції», – йдеться у повідомленні.

Українські військові регулярно повідомляють про удари по російських пунктах управління, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиціях зенітно-ракетних комплексів.