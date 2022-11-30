Росія збільшить фінансування державного оборонного замовлення у півтора раза

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив 30 листопада, що обсяг фінансування державного оборонного замовлення «з урахуванням бюджетних коштів, що додатково виділяються» у 2023 році зросте майже в півтора раза. Про це він повідомив на засіданні колегії Міноборони.

«Це дасть можливість забезпечити зʼєднання та військові частини постійної готовності озброєнням та технікою на рівні 97%», – сказав міністр. Він закликав зберегти максимально можливий обсяг виробництва та організувати «випереджувальні постачання» озброєнь до військ.

Українське видання Forbes підрахувало, що, за даними ЗСУ, за девʼять місяців, що минули після російського вторгнення в Україну, Росія витратила на війну 82 мільярди доларів, це чверть річних доходів бюджету.

2022 року витрати Росії на національну оборону склали 4,7 трильйона рублів (77 мільярдів доларів), йдеться в матеріалах Міністерства фінансів Росії. Як писало видання «Ведомости», це на 1,2 трильйона рублів (20 мільярдів доларів) більше, ніж було затверджено на 2022 рік. 2023 року на оборону планують витратити майже 5 трильйонів рублів, 2024-го — 4,6 трильйона.

Традиційно більш як половина фінансування за статтею «національна оборона» йде на державне оборонне замовлення, решта — це витрати на діяльність військ, грошове забезпечення військовослужбовців, навчання тощо, розповів директор Центру комплексних європейських та міжнародних досліджень університету «Вища школа економіки» Василь Кашин.