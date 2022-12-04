«Деталізував наші запити в озброєнні й техніці». Залужний про розмову з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний телефоном поінформував голову Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про ситуацію на фронті й озвучив запити щодо військової допомоги, якої потребує Україна. Про це Залужний повідомив у фейсбуці ввечері 3 грудня.

«Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, міністр оборони Остін та президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії. Поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії. Деталізував наші запити в озброєнні й техніці, системах протиповітряної і протиракетної оборони. Запевнив, що, попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги», – написав Залужний.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше в інтерв’ю CNN наголосив, що Сполучені Штати Америки зараз «дуже зосереджені» на системах протиповітряної оборони для України.

«І не тільки ми – багато інших країн. І ми працюємо над тим, щоб українці отримали ці системи якнайшвидше, але також якомога ефективніше, переконавшись, що вони навчені їх використовувати, переконавшись, що вони мають можливість їх обслуговувати. І все це має поєднатися», – сказав він.

Крім того, Блінкен заявив, що НАТО розглядає можливість інвестицій у виробництво систем озброєнь радянської доби, які використовує українська армія.

Міноборони США 30 листопада повідомило, що американська компанія Raytheon Co отримала контракт на виробництво для України ракетних систем класу «земля-повітря» NASAMS. Сума контракту перевищує 1,21 мільярда доларів «на закупівлю національних передових зенітно-ракетних систем, супутнього обладнання, послуг і запчастин» в рамках «Ініціативи сприяння безпеці в Україні» в 2023 році.

На початку листопада Пентагон повідомив, що дві системи протиповітряної оборони NASAMS вже перебувають в Україні, а українські військові нещодавно завершили навчання з керування системою у Європі.

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