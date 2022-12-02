Кулеба: настав час надати Україні системи ППО Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в поширеному 2 грудня ексклюзивному інтерв’ю CNN заявив, що «настав час» ухвалити рішення про надання його країні системи протиповітряної оборони Patriot.

«Ми почали нашу розмову про «Петріоти» на самому початку війни – ще фактично до війни. Але зараз настав час приймати рішення», – сказав Кулеба.

Кулеба також додав, що не має «ані найменшого сумніву, що ми (українці – ред.) переживемо цю зиму».

«Питання в тому, якою буде ціна, щоб пережити цю зиму. І, безумовно, наявність «Петріотів», наявність інших передових систем протиповітряної оборони, їх доставка в Україну впродовж тижнів, а не місяців, різко знизить цю ціну. І це дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу енергетичну інфраструктуру», – наголосив український міністр.

Попри таку позицію України, рішення в Пентагоні чи на рівні НАТО ще не ухвалене.

«США розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки можливостей протиповітряної оборони проти атак Росії», — заявив 29 листопада високопоставлений чиновник з сектору оборони США.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 1 грудня, що поки що «надто рано» робити висновки щодо пропозиції Польщі перемістити в Україну системи Patriot, запропоновані Німеччиною.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.