Військові заявили про використання Росією хімічної зброї

Росія використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати «К-51», йдеться в повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

«Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 4 грудня.

У листопаді видання Politico з посиланням на свої джерела повідомляло, що в адміністрації президента США побоюються, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо її війська надалі зазнаватимуть невдачі на фронті.

За даними видання, США обговорюють із союзниками необхідність бути готовими до такого розвитку подій. При цьому видання підкреслювало, що американська розвідка не має даних про безпосередню підготовку хімічної атаки з боку Росії.

24 листопада заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що розвідка тоді не підтверджувала інформацію про підготовку Росією хімічної атаки в Україні. «Однозначно у них хімічна зброя є, у них підрозділи РХБ захисту на території України, які можуть застосовувати хімічну зброю, є. Але розвідка на даний час не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами», – сказав він.