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Дані про підготовку РФ хімічної атаки проти України наразі не підтверджуються – Генштаб ЗСУ

Представник Генштабу зауважив, що може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, що діє на органи зору, дихання. Фото ілюстративне

Розвідка наразі не підтверджує інформацію про підготовку Росією хімічної атаки в Україні – про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив в коментарі «Укрінформу».

«Однозначно у них хімічна зброя є, у них підрозділи РХБ захисту на території України, які можуть застосовувати хімічну зброю, є. Але розвідка на даний час не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами», – сказав він.

Представник Генштабу зауважив, що може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, що діє на органи зору, дихання.

«Вони намагались робити такі спроби. У наших військовослужбовців є засоби для захисту органів дихання і засоби захисту шкіри», – додав Громов.

Раніше видання Politico з посиланням на свої джерела повідомило, що в адміністрації президента США побоюються, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо її війська надалі зазнаватимуть невдачі на фронті.

Повідомляється, що США обговорюють із союзниками необхідність бути готовими до такого розвитку подій. При цьому видання підкреслює, що американська розвідка не має даних про безпосередню підготовку хімічної атаки з боку Росії.

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