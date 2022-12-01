«Аерофлот» пропонує пасажирам «діджитал-детокс» під час польоту – без фільмів і музики

Пасажири провідного російського авіаперевізника, «Аерофлоту», втратили доступ до стрімінгових систем компанії, які раніше дозволяли подивитися фільми або послухати музику під час польоту. Це сталося через відмову від закордонних постачальників від надання послуги.

Як повідомляє телеграм-канал компанії, послуга стала недоступною на 100 літаках А320/321 і 37 лайнерах Вoeing 737, це майже весь парк «Аерофлоту».

В авіакомпанії запевнили, що йдеться про тимчасовий захід, оскільки в «Аерофлоті» вже шукають російських постачальників послуги, рішення очікується до Нового року. Поки що пасажирам пропонують влаштувати «грудневий діджитал-детокс на час польоту», а як опції для перебування на борту пропонують «медитувати», «почистити фотографії в галереї телефона» чи «дочитати книжку».

Після нападу Росії на Україну країни Заходу запровадили санкції, що включають заборону на продаж літаків, деталей до них та обладнання. Внаслідок цього сотні авіалайнерів позбавлені легального сервісного обслуговування. Через брак запчастин російські авіакомпанії змушені не використовувати частину свого парку, розбираючи літаки на запчастини.