Колишній керівник «Аерофлоту» закликає «саботувати воєнні дії»

Колишній заступник генерального директора російського перевізника «Аерофлот» Андрій Панов, який залишив Росію, звернувся до керівників російських компаній із закликом «саботувати воєнні дії» в Україні. У колонці у виданні Financial Times він пропонує колегам відкладати чи ігнорувати кожну угоду чи контракт, які підтримують вторгнення чи російську пропаганду.

«Я знаю, що деякі з вас вірять тому, що вам кажуть Кремль та його ЗМІ. Але ви розумні – і ви очолюєте бізнес, будучи добре поінформованими», пише Панов.

Війна, на його думку, є руйнівною для економіки та репутації Росії, а керівники, які підтримують вторгнення в Україну, будуть учасниками воєнних злочинів Москви.

У своїй колонці Панов також описує 5 березня – день, коли він відлітав із Росії. За його словами, при перетині кордону його вперше викликали на співбесіду до окремої кімнати. Після того, як Панов показав квитки і сказав, що відлітає всього на три дні, його відпустили.

Наразі колишній керівник «Аерофлоту» перебуває в Ізраїлі. Раніше в інтервʼю Wall Street Journal він заявив, що неможливо працювати в державній компанії, коли країна настільки змінилася після початку війни.

4 квітня 2022 року до Державної думи, нижньої палати російського парламенту, внесений законопроєкт про кримінальне покарання за виконання іноземних санкцій на території Росії. У разі схвалення документа порушникам загрожуватиме позбавлення волі на строк до 10 років. Кримінальна справа може бути порушена за відмову працювати з російськими компаніями та банками, які потрапили під західні обмежувальні заходи.