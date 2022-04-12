Канцлер Австрії заявив, що не має «оптимістичного враження» після зустрічі з Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що не відчуває оптимізму щодо припинення війни в Україні після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 11 квітня.

«У мене в цілому немає оптимістичного враження, яким я можу поділитися з вами від цієї розмови з президентом Путіним», – сказав Негаммер на брифінгу за підсумками переговорів.

За словами канцлера, Путін твердо налаштований на те, щоб «вирішити» питання Донбасу, попри санкції.

Негаммер додав, що російський президент повністю розмірковує «у логіці війни». При цьому, за його словами, «важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни».

Путін відмахнувся від звинувачень у воєнних злочинах, заявивши, нібито вони інсценовані Україною, додав Негаммер.

Раніше канцлер Австрії охарактеризував зустріч як «жорстку, відкриту і пряму», наголосивши, що його візит не був дружнім.

Негаммер став першим європейським лідером, який відвідав Путіна після початку широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого. Зустріч тривала близько півтори години і проходила у підмосковній резиденції Путіна у Ново-Огарьові.

Австрійське видання Kronen Zeitung писало, що під час зустрічі не було ні рукостискань, ні спільних фотографій – щоб «уникнути їх використання Росією у пропагандистських цілях».

Речник Путіна Дмитро Пєсков ще до початку переговорів заявив, що із російської сторони заяв за підсумками цієї зустрічі не буде.

За оцінками розвідок західних країн і України, Росія найближчим часом може розпочати масштабний наступ на сході України з метою зайняти території Донецької і Луганської областей.