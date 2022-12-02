У Росії впав винищувач МіГ-31, екіпаж вижив

У Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31 – про це повідомили російські інформаційні агентства із посиланням на екстрені служби. Згодом дані підтвердило міністерство оборони Росії.

Як стверджується, пілоти катапультувалися.

За повідомленням російського Міноборони, літак виконував навчальний політ без боєкомплекту і впав у безлюдній місцевості. Руйнувань на землі нібито немає, причиною падіння попередньо назвали технічну несправність.

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Літаки МіГ-31 були вперше запущені у виробництво у 1970-х роках. Одна з модифікацій цього літака, МіГ-31К, є носієм надзвукових ракет «Кинджал».

Останніми місяцями в Росії сталося кілька катастроф воєнних літаків, у тому числі з жертвами серед мирних жителів. Під час падіння Су-34 на дев’ятиповерховий житловий будинок у Єйську 17 жовтня загинули 15 людей, при цьому льотчики врятувалися. 23 жовтня в Іркутську Су-30 впав на двоповерховий будинок, льотчики загинули. У Рязані в червні розбився військово-транспортний літак Іл-76, того ж місяця розбилися два Су-25.