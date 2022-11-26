Удари по Україні снарядами без бойової частини із ядерних ракет. Розвідка Британії допускає брак «дальніх» ракет у РФ

Армія РФ почала «імпровізувати» і стріляти по Україні снарядами без бойової частини із ядерних ракет. Це може свідчити, що запаси ракет великої дальності в Росії вичерпуються, повідомила 26 листопада британська розвідка.

«Росія, імовірно, знімає ядерні боєголовки зі старих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими боєприпасами по Україні. Знімки з відкритих джерел показують уламки, очевидно, збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (КРВБ), розробленої в 1980-х роках винятково як система доставки ядерного заряду. Ймовірно, боєголовка була замінена на баласт. Хоча така інертна система все одно завдасть певної шкоди через кінетичну енергію ракети та будь-яке невитрачене паливо, вона навряд чи зможе здійснити надійний ефект проти заданих цілей. Росія майже напевно сподівається, що такі ракети функціонуватимуть як приманки та відволікатимуть українську ППО», – йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.

Британська розвідка підсумовує: «Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності».

18 листопада українська служба ВВС проаналізувала статтю видання Defense Express, яке днем раніше стверджувало, що під час чергових обстрілів України було застосовано, серед інших, ракету Х-55, яку в Радянському Союзі створювали винятково як носій ядерного боєзаряду. Експерти припустили, що замість бойової частини у цій ракеті російські військові просто «прикрутили» пусту «болванку», а ядерну боєголовку вилучили.