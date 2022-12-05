Кілька вибухів у Запоріжжі. Влада каже, що деякі з них – відлуння роботи ППО у передмісті

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про звуки вибухів у місті.
«У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист», – написав він у телеграмі.
Інформації про руйнування наразі немає.
У Запоріжжі, як і фактично по всій території України зараз триває повітряна тривога.
Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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