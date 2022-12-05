Кілька вибухів у Запоріжжі. Влада каже, що деякі з них – відлуння роботи ППО у передмісті

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про звуки вибухів у місті.

«У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист», – написав він у телеграмі.



Інформації про руйнування наразі немає.

У Запоріжжі, як і фактично по всій території України зараз триває повітряна тривога.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.