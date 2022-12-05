Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Над Києвом збито 9 із 10 виявлених ракет – військова адміністрація

Поліцейський біля частини російської крилатої ракети, збитої українськими ППО під час атаки Росії на Україну, Київська область, 5 грудня 2022 року

Дев’ять із десяти виявлених над Києвом ракет, випущених російськими війська, були збиті силами протиповітряної оборони у понеділок.

«Підсумки ракетної атаки. У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено дев’ять. Інформація уточнюється. Дякуємо нашим силам ППО», – йдеться у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

При цьому про влучання десятої ракети в будь-який об’єкт не повідомляється.

Вдень 5 грудня, коли війська РФ влаштували чергову масовану атаку по Україні, Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу протиповітряної оборони. Інформація про руйнування не надходила. Повітряна тривога тривала три години.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG