Над Києвом збито 9 із 10 виявлених ракет – військова адміністрація

Дев’ять із десяти виявлених над Києвом ракет, випущених російськими війська, були збиті силами протиповітряної оборони у понеділок.

«Підсумки ракетної атаки. У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено дев’ять. Інформація уточнюється. Дякуємо нашим силам ППО», – йдеться у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

При цьому про влучання десятої ракети в будь-який об’єкт не повідомляється.

Вдень 5 грудня, коли війська РФ влаштували чергову масовану атаку по Україні, Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу протиповітряної оборони. Інформація про руйнування не надходила. Повітряна тривога тривала три години.