«Укрзалізниця»: через знеструмлення ділянок затримуються кілька поїздів

«Укрзалізниця» повідомила, що після російських ракетних обстрілів унаслідок знеструмлення частини ділянок затримуються кілька поїздів.

Зокрема, поїзд Київ – Краматорськ затримується в обох напрямках – №711 (на понад 75 хвилин) і №712 (на 100 хвилин), поїзд № 749 Київ – Ужгород – на 36 хвилин, а № 111 Київ – Ізюм – на 1 годину 36 хвилин.

Понад 73 хвилини затримується на відправлення поїзд №35 Одеса – Перемишль, а поїзд №35 Одеса – Перемишль відстає від графіка на понад пів години через роботу прикордонників.

Унаслідок чергової хвилі російських ракетних обстрілів 5 грудня є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, зокрема, на Одещині.