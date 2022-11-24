«Укрзалізниця»: 81 поїзд спізнюється на годину і більше

«Укрзалізниця» повідомила, що через знеструмлення великої частини мережі, із затримками на годину і більше слідує 81 поїзд із 95.

«Станом на 9:00 ранку 95 наших потягів, попри все, продовжують рух. Через знеструмлення великої частини мережі 81 із них має затримку понад годину», – йдеться в повідомленні.

Найбільш «болючі», за даними УЗ:

№711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);

№749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);

№17 Харків-Ужгород (+11:04);

№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

«Технічно найскладніші затримки – це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але все ж – маємо везти пасажирів комфортно й у теплі, тож сьогодні два маршрути – на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) – були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення», – йдеться в повідомленні.

В УЗ наголосили, що інформують всіх міжнародних партнерів: вони надають виділені локомотиви, щоб забезпечити стикування.

Крім того, у залізниці додали, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, з тим же квитком саджають на наступний рейс того ж напрямку.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.