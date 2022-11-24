У Києві без електрики через аварійні відключення залишається чверть житлового фонду – КМВА

У Києві станом на ранок четверга без електропостачання через аварійні відключення залишається чверть житлового фонду, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними КМВА, громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.

«На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у першій половині дня», – зазначили у КМВА.

Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю, повідомили в адміністрації.

Раніше у КМДА повідомили, що «Київводоканалу» вдалося частково стабілізувати електропостачання на одному з ключових об’єктів, і вода починає подаватись споживачам на правому березі.

Водночас повідомлялося про понижений тиск у Святошинському, Солом’янському, частково Оболонському, Шевченківському та Подільському районах, житлових масивах «Пуща-Водиця», «Виноградар», «Нивки».

23 листопада російські війська випустили по Києву 31 ракету, 22 з них збили українські сили ППО. Загинули три людини, 11 постраждали. У столиці виникли проблеми з електро-, водо- й теплопостачанням.