«Укрзалізниця» відновлює сполучення Мукачева зі Словаччиною

У грудні «Укрзалізниця» поновить рейси до Словаччини, повідомила пресслужба перевізника 29 листопада.

«З 11 грудня повертається міжнародне сполучення Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице, що зв’яже зручний хаб у Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини», – йдеться в повідомленні.

Відтак щодня курсуватимуть поїзди:

№960/961 Кошице – Мукачево, відправлення о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотний рейс о 14:48, прибуття о 18:17

№962/963 Кошице – Мукачево, відправлення об 11:46, прибуття о 16:53. З Мукачева відправлення о 18:16, до Кошице о 21:33

Поїзди проходитимуть через станцію Чоп.

За повідомленням «Укрзалізниці», квитки вже доступні в касах і на борту поїздів. Як зазначають у компанії, цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним напрямком, доступним для українців.

В листопаді почав курсувати «Потяг до перемоги» – за маршрутом № 351/352 Київ-Кишинів.