УЗ: дипломати 20 країн відвідали Херсон

Делегація послів і дипломатів із 20 країн відвідала звільнений від російських військ Херсон, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Радий повідомити, що ми успішно привезли до Херсону і назад групу з 70 дипломатів і послів, які представляють 20 країн. Звісно, нашим «Потягом до Перемоги», – написав він у твітері. Про те, коли відбулася поїздка, він не повідомив.

«Укрзалізниця» відновила пасажирське сполучення з деокупованим Херсоном 18 листопада. Це сталося через тиждень після його звільнення від російських військ.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

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