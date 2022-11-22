До Львова за 5 з половиною годин – «Укрзалізниця» запускає «Інтерсіті+» із Києва

«Укрзалізниця» повідомила про відкриття продажу квитків на рейс «Інтерсіті+» №743/744 Київ – Львів.

«Уже з 25 листопада можна буде щоденно вирушати зі столиці о 06:20 з Києва-Пасажирського або о 06:37 зі Святошина (нагадаємо, обидві станції сполучені Київською кільцевою електричкою, що починає курсувати з 05:30) і прибувати до Львова до полуденної кави об 11:58», – ідеться в повідомленні.

Зворотний рейс вирушатиме о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, до Києва-Пасажирського о 21:17.

У пресслужбі нагадали, що на борту кожного «Інтерсіті+» працює онлайн-бібліотека, онлайн-кінотеатр та WOG-cafe з оновленим бортовим меню.