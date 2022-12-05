Житомир повністю без світла через російський удар по сусідній області – мер

Житомир опинився повністю без світла через влучання російської ракети у сусідній області, повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

«Незрозуміло, яка ситуація з електроенергією. Зараз повне відключення і почнеться ввімкнення невеликої частини міста, але більшість поки що буде без електрики, тому що тільки після завершення повітряної тривоги буде зрозуміла ситуація», – зазначив він.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Пізніше стало відомо про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала влада. Превентивно вимкнули електрику на Сумщині. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.

У компанії «Укренерго» заявили, що це вже восьма масована ракетна атака військ РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.