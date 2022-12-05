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Через обстріл Кривого Рогу зруйнована критична інфраструктура, можливі «масштабні відключення» – Вілкул

Голова ВЦА Олександр Вілкул наголосив, що очікуються повторні пуски ракет у бік Кривого Рогу, тому закликав мешканців залишатись в укриттях

Внаслідок російського ракетного обстрілу у Кривому Розі на Дніпропетровщині є руйнування критичної інфоаструктури, тому можливі «масштабні відключення», повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30», – зазначив він та додав, що місця роздачі оприлюднені на сайті та у Facebook-сторінці міського водоканалу.

Водночас Вілкул наголосив, що очікуються повторні пуски ракет у бік Кривого Рогу, тому закликав мешканців залишатись в укриттях.

По полудні 5 грудня по всій території України, окрім окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу після повідомлень про запуски ракет російськими військами. Вже є інформація про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі.

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