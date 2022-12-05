Міноборони Росії: атаку на аеродроми в Енгельсі і Рязані здійснили українські БПЛА

Міністерство оборони Росії заявило ввечері 5 грудня, що два українські безпілотні літальні апарати з реактивними двигунами атакували аеродроми стратегічної авіації в Саратовській та Рязанській областях. Раніше про атаки повідомляли кілька засобів інформації, але офіційно це не підтверджувалося.

Відомство підтвердило повідомлення про пошкодження двох стратегічних бомбардувальників Ту-95 та загиблих російських військових. Але Міноборони Росії стверджує, що обидва безпілотники були збиті. Як повідомив представник відомства, пошкодження були завдані уламками збитих безпілотників.

Про вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво на околиці Рязані стало відомо зранку 5 грудня. У Дягілєві, що за 500 кілометрів від лінії фронту, дислоковані літаки-заправники Іл-76, розміщується 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу, пілотів дальньої авіації.

Поруч із базою розміщено 360-й авіаційний ремонтний завод, на якому відбувається обслуговування літаків російської стратегічної авіації: бомбардувальників Ту-22М, ракетоносців Ту-95МС та військово-транспортних літаків Іл-76 різних модифікацій.

На базі в Енгельсі, що за 700 кілометрів від фронту, розміщуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС. З аеродрому, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні.

Українська сторона традиційно офіційно не коментує повідомлення про атаки на російській території. Непрямо атаки підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Після повідомлень про вибухи, він написав у твітері: «Земля кругла. Це відкрив ще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді вони знали б: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні обʼєкти повернуться до місця вильоту».