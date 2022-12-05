Ракетний терор РФ загрожує країнам-сусідам: МЗС України відреагувало на падіння ракети у Молдові

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило про виявлення поблизу одного з прикордонних із Україною міст ракети, яка впала у саду. Про це стало відомо 5 грудня на тлі чергового масованого обстрілу, яких РФ проводить по території України.

«Нещодавно поблизу міста Бричани, у фруктовому саду, виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, яка через сьогоднішні російські бомбардування підвищила свою увагу», – йдеться в заяві МВС.

Повідомляється, що у районі виявлення ракети посилено патрулювання прикордонників. Місце падіння оточила поліція.

За даними місцевої влади, ракета впала близько 15:00. В цей час в Україні якраз тривала повітряна тривога.

В українському МЗС відреагували на інцидент.

«Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн. Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

На початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських кораблів, пройшли через територію Молдови. Тоді Росія заперечила, що російські ракети, випущені проти України, порушили повітряний простір Молдови.