Ракетний обстріл. Енгельс та Рязань: вибухи на аеродромах. Білорусь буде воювати? 

- Новий російський масований обстріл. Які наслідки?
Масований ракетний удар Росії: вибухи пролунали в багатьох регіонах України. «Укренерго» повідомляє про влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури».
- Що і чому вибухає на російських аеродромах?
Вибухи на російських аеродромах: в Енгельсі Саратовської області та під Рязанню.
Губернатор Саратовської області заявляє, що російські служби «перевіряють інформацію».
- Обмеження ціна на російську нафту: як це вдарить по Росії
ЄС готує дев’ятий пакет санкцій. Вже від сьогодні діють обмеження цін на російську нафту.
- Шойгу літав до Лукашенка: навіщо?
На вихідних міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрічався у Мінську з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним та із Олександром Лукашенком. ISW: ймовірно, щоби тиснути на Білорусь у війні Росії в Україні.
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