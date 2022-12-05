Ракетний обстріл. Енгельс та Рязань: вибухи на аеродромах. Білорусь буде воювати? 

Новий російський масований обстріл. Які наслідки?

Масований ракетний удар Росії: вибухи пролунали в багатьох регіонах України. «Укренерго» повідомляє про влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури».

Що і чому вибухає на російських аеродромах?

Вибухи на російських аеродромах: в Енгельсі Саратовської області та під Рязанню.

Губернатор Саратовської області заявляє, що російські служби «перевіряють інформацію».

Обмеження ціна на російську нафту: як це вдарить по Росії

ЄС готує дев’ятий пакет санкцій. Вже від сьогодні діють обмеження цін на російську нафту.

Шойгу літав до Лукашенка: навіщо?

На вихідних міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрічався у Мінську з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним та із Олександром Лукашенком. ISW: ймовірно, щоби тиснути на Білорусь у війні Росії в Україні.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: