Російський обстріл пошкодив лінію електропередач на Сумщині – голова ОВА

Російські війська вранці обстріляли Білопільську громаду Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«По прикордонному селу ударили з мінометів 120-міліметрового калібру. Було 23 «прильоти». Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач», – написав він у своєму Телеграмі.

Крім того, під обстріли потрапили Великописарівська та Новослобідська громади. За словами Живицького, наслідки обстрілів уточнюються.

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Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.