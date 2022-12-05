Через ракетний удар по Кривому Рогу загинула одна людина – Резніченко

Російські війська випустили три ракети по Кривому Рогу вночі проти 5 грудня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху», – повідомив він у своєму Телеграмі.

Ще троє людей отримали поранення. За повідомленням голови ОВА, вони в лікарні, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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Крім того, російські війська обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району, ніхто не постраждав.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.