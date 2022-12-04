Міськрада: армія РФ обстріляла жителів Херсона, які евакуювалися на човні, загинула жінка

Вдень в суботу, 4 грудня, російські військові обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку, мешканку Херсона, йдеться в повідомленні міськради в телеграмі.

«Жінка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, прямуючи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила. Чоловік унаслідок ворожого обстрілу не постраждав», – зазначає місцева влада.

3 грудня на Херсонщині біля села Нова Кам’янка на російській міні підірвався автомобіль із цивільними. Чоловік 1967 року народження – загинув на місці, ще один постраждалий 1983 року народження – отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

21 листопада міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону евакуюватися на період зими.