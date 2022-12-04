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Новини | Суспільство

У 70% жителів Херсона незабаром з’явиться вода – ОВА

У Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2, зазначили в ОВА

У Херсоні місцевим електрикам вдалось відновити роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачання для містян, повідомив у телеграмі голова ОВА Ярослав Янушевич 4 грудня.

За словами голови Херсонської ОВА, сьогодні, 4 грудня, у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 із нормальним тиском, тож у 70% городян незабаром з’явиться вода в будинках.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

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