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Ракетний удар по Дніпру – голова ОВА показав наслідки нічної атаки (фото)

«Руський мір» несе тiльки розруху» – Валентин Резніченко

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко опублікував фото наслідків нічного російського удару по Дніпру.

«Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет. «Руський мір» несе тiльки розруху. І відповідатиме за усі свої злочини», – написав він у телеграмі.

У ніч на 29 листопада російські війська чотирма ракетами атакували Дніпро –поцілили у приватне підприємство. Загиблих чи поранених внаслідок цієї атаки немає.

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Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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