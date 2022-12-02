Війська РФ з артилерії вночі знову обстрілювали Нікопольський район – ОВА

Російські війська з артилерії вночі знову обстрілювали Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Росіяни не дають спокою Нікопольщині…Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили по них майже 40 снарядів», – написав він у телеграмі.

За його даними, люди внаслідок цієї атаки не постраждали, масштаби руйнувань з’ясовуються.



1 грудня вдень війська РФ з артилерії обстріляли Нікополь – були пошкоджені кілька багатоповерхівок, в одній з них в квартирі сталася пожежа, постраждав її 56-річний чоловік.

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Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Останнім часом від російських обстрілів найбільше потерпає Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.