Через обстріл Куп’янська на Харківщині військами РФ загинула жінка – влада

Російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська Харківської області, в результаті чого загинула жінка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«Після 4-ї години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів загинула жінка, детальна інформація уточнюється», – написав він.

За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, загорівся автомобіль. Пошкоджено покрівлі приватних будинків.

Повідомляється, що армія РФ завдала артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Крім того, протягом доби двоє людей зазнали травм внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що в Ізюмському районі. Обох госпіталізували, стан постраждалих – середній.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж було, поміж інших, звільнено і Куп’янськ.