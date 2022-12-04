Російська армія вдарила по Харківщині, загинув мирний житель

Армія РФ завдала ракетних та артилерійських ударів по Харківщині в неділю, 4 грудня, повідомляє у телеграмі пресслужба місцевої поліції.

«Ворожого нападу вкотре зазнали Куп’янський та Вовчанський райони Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний житель села Гатище», – розповіли правоохоронці.

За інформацією поліціянтів, у Куп’янську-Вузловому через атаки російських військ було пошкоджено інфраструктуру, а в Шевченківській громаді – частково зруйновано два приватні будинки.

У поліції зазначають, що слідчі вже відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

19 листопада в ефірі телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Офіс генпрокурора зафіксував загибель 8311 цивільних і поранення понад 11 тисяч внаслідок повномасштабної агресії Росії.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що з початку війни Росії в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.