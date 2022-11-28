Харківщина: обстріл пошкодив будівлю ліцею– Синєгубов

Російські війська продовжують обстрілювати Куп’янський, Чугуївський та Харківський райони Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 28 листопада.

«Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у селі Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих», – повідомив голова ОВА.

Крім того, двоє цивільних отримали поранення, підірвавшись на міні, у Харківській області.

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«Вчора двоє чоловіків постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували», – написав він.

Синєгубов нагадав, що в разі виявлення підозрілих предметів їх не можна намагатися ліквідувати самостійно, закликавши звертатися до поліції та правоохоронців.

14 листопада Синєгубов повідомив про поранення трьох людей через підрив на міні в області.