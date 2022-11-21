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Ракетний удар по Харківщині: загинула прокурор, у неї залишився 15-річний син

Прокурор загинула у власній квартирі 20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району (фото ілюстративне)

Внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Харківщині ввечері 20 листопада, загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Олена Маслич, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Прокурор загинула у власній квартирі 20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району, йдеться в повідомленні.

«Олена Олександрівна з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади і Куп’янського району віддано виконувала свої службові обов’язки, документуючи факти збройної агресії РФ на території району. Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років, заслужила повагу колективу за високий професіоналізм, чесність і відданість. У загиблої залишився 15-річний син», – повідомили у прокуратурі.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що у селищі Шевченкове Купʼянського району внаслідок ракетного удару з боку російських військових загинула 38-річна жінка, ще щонайменше двоє людей були поранені.

За словами Синєгубова, загарбники завдали ракетного удару системою С-300, ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок.

19 листопада в ефірі телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Офіс генпрокурора зафіксував загибель 8311 цивільних і поранення понад 11 тисяч внаслідок повномасштабної агресії Росії.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що з початку війни Росії в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

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