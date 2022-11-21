Ракетний удар по Харківщині: загинула прокурор, у неї залишився 15-річний син

Внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Харківщині ввечері 20 листопада, загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Олена Маслич, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Прокурор загинула у власній квартирі 20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району, йдеться в повідомленні.

«Олена Олександрівна з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади і Куп’янського району віддано виконувала свої службові обов’язки, документуючи факти збройної агресії РФ на території району. Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років, заслужила повагу колективу за високий професіоналізм, чесність і відданість. У загиблої залишився 15-річний син», – повідомили у прокуратурі.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що у селищі Шевченкове Купʼянського району внаслідок ракетного удару з боку російських військових загинула 38-річна жінка, ще щонайменше двоє людей були поранені.

За словами Синєгубова, загарбники завдали ракетного удару системою С-300, ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок.

19 листопада в ефірі телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Офіс генпрокурора зафіксував загибель 8311 цивільних і поранення понад 11 тисяч внаслідок повномасштабної агресії Росії.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що з початку війни Росії в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.