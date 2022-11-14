На Харківщині троє людей підірвалися на міні, усіх госпіталізували – влада

У Харківській області на російській міні підірвалися троє людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Деокуповані території Харківської області – одні з найбільш замінованих росіянами. На цьому наголошують фахівці, які посилено працюють над розмінуванням. Чи не щодня, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Сьогодні в селі Цупівка Дергачівської ТГ підірвалися на міні троє чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізували», – написав Синєгубов у Telegram.

Посадовець закликав жителів регіону бути обережними й уникати узбіч і лісосмуг.

Також він зазначив, що від темпів розмінування залежить швидкість відновлення критичної інфраструктури.

Влада Миколаївської та Херсонської областей раніше також попередила про масове замінування деокупованих населених пунктів в результаті відступу звідти військ РФ.