Російські ЗМІ стверджують, що Путін «проінспектував» Керченський міст

Російські ЗМІ стверджують, що президент РФ Володимир Путін «проінспектував» ремонт Керченського мосту (в російській версії – Кримського).

Відповідне відео із Путіним за кермом автомобіля, що начебто їде по мосту, опублікувало російське інформаційне агентство «РИА Новости». Однак перевірити автентичність цього запису наразі неможливо.

Керченський міст, на якому 8 жовтня стався вибух, з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ.

Він активно використовувався Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України.

9 жовтня розвідка Великої Британії повідомила, що зусилля Росії з ремонту Кримського (Керченського) мосту продовжуються, але він навряд чи буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року.