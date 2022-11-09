У розвідці Британії оцінили стан Кримського мосту

Зусилля Росії з ремонту Кримського (Керченського) мосту продовжуються, але він навряд чи буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року, пише у щоденному звіті розвідка Великої Британії.

«8 листопада автомобільний міст мали закрити, щоб дозволити рух і встановити заміну 64-метрового прольоту. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти. Хоча кримські чиновники стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, президента Путіна поінформували, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до переривання дорожнього руху до березня 2023 року. Заміну пошкодженого залізничного мосту було домовлено здійснити до вересня 2023 року, хоча віцепрем’єр Росії заявив, що терміни ремонту будуть прискорені», – йдеться в повідомленні.

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У розвідці зауважили, що одна колія відкрита, але рух залізничного транспорту залишається обмеженим, а ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов протягом зимових місяців.

«Удар по Кримському мосту порушив російське матеріально-технічне постачання до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку і війська в цей район залізницею чи дорогою. Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний вихід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду малювати картину військового успіху», – наголосили у розвідці, дані якої публікує у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії, стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.

Президент України Володимир Зеленський відкинув припущення, що за вибухом на Керченському (Кримському) мосту стоять українські спецслужби і в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News наголосив: «ми цього точно не замовляли».

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