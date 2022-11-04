Мінтранс Росії заявив про можливе обмеження руху на Керченському мосту

Російське Міністерство транспорту повідомило про можливе обмеження руху Керченським (Кримським) мостом з 7 до 10 листопада.

«З 7 до 10 листопада 2022 року можливі перерви руху автомобілів Кримським мостом через проведення технологічних робіт», – йдеться в повідомленні.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше – чотирьох.

Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві «точно не замовляли» вибух на мосту.