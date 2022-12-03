Євросоюз погодив стелю ціни на російську нафту в 60 доларів за барель

3 грудня Рада Євросоюзу після тривалих переговорів схвалила рішення щодо встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель, повідомляється на офіційному сайті Європейської ради.

Зазначається, що це рішення «обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, а також різко скоротить доходи, отримані Росією від нафти після того, як вона розв'язала незаконну агресивну війну проти України».

«Це також слугуватиме стабілізації світових цін на енергоносії за одночасного пом'якшенню несприятливих наслідків для енергопостачання третіх країн», – додали в Раді ЄС.

Відомо, що обмеження цін на російську нафту набуде чинності 5 грудня 2022 року. 60 доларів за барель буде дещо нижчою за ту ціну, яку платять великі покупці російської нафти, такі як Китай та Індія, уточнили в ЄС.

Під час дискусій країн Євросоюзу на запровадженні стелі на рівні 30 доларів за барель наполягала Польща.

Цінова стеля означає, що 32 держави (27 країн ЄС, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія) надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.

Країни встановили стелю цін, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачань та стрибка світових цін на нафту. США та Євросоюз відмовилися від закупівель російської танкерної нафти, тому заходи «особливо важливі для країн із низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків війни Росії в Україні».

Встановлена гранична ціна досить висока, щоб було вигідно продавати її на світовому ринку, сказано в заяві країн. При цьому Росія може звернутися до інших постачальників послуг, але вони «обмежені в масштабах, дорожчі та ненадійніші».

Країни припускають, що за потреби переглянуть і скоригують стелю. Також у їхній заяві сказано, що граничні ціни планується встановити і на російські нафтопродукти з 5 лютого 2023 року.

Росія неодноразово обіцяла не продавати нафту за ціною, нижчою від ринкової, тим країнам, які запровадять стелю. Наразі нафта російської марки Urals на світовому ринку коштує трохи більш як 69 доларів за барель. При цьому трейдери зазначають, що азійські країни, зокрема, Індія та Китай, купують російську нафту з великою знижкою – до 30%.